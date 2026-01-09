Реклама

19:40, 9 января 2026

Сносом здания НИИ в Петербурге заинтересовался Бастрыкин

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался сносом здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге. Информация об этом в пятницу, 9 января, появилась в Telegram-канале СКР.

В соцсетях неоднократно появлялись сообщения от граждан, просивших председателя СК вмешаться в историю со сносом данного строения, отмечается в публикации. В конце 2025 года поступило заявление о том, что здание института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) признано объектом культурного наследия, и его нельзя сносить, подчеркивается в посте.

Снос здания ВНИИБ в Петербурге стартовал накануне, 8 января. Вмешаться в процесс попытались активисты, которые забрались на стройтехнику в попытках остановить снос. В итоге были задержаны 11 человек.

Согласно последним данным, доложить о ситуации поручено руководителю ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Д. Иванову. Он должен проинформировать Бастрыкина о принятых процессуальных решениях и подготовить правовую оценку всех обстоятельств.

Ранее глава СКР потребовал представить ему доклад о массовой драке 40 мужчин со стрельбой в Подольске. Инцидент произошел в ночь на 31 декабря у ТЦ «Гран», а начался конфликт, по некоторым данным, еще раньше в ресторане «Хансарай» в районе Климовск. Двое молодых людей повздорили в чайхане, после чего решили выяснить отношения на улице. В драке приняла участие толпа мужчин: кто-то из них открыл огонь, а затем скрылся.

