07:45, 9 января 2026

Стало известно о планах НАТО усилить присутствие в Арктике

Politico: НАТО может усилить присутствие в Арктике из-за Трампа и Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В НАТО начали двухэтапное дипломатическое наступление на президента США Дональда Трампа для предотвращения возможного военного вторжения Вашингтона в Гренландию. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

Известно, что послы стран-членов НАТО призвали увеличить расходы на оборону Арктики, перебросить больший объем военной техники и нарастить число военных учений. По мнению государств, это нужно, чтобы убедить Трампа в защищенности региона.

На закрытом совещании в Брюсселе послы стран НАТО также договорились искать компромисс с позицией Трампа насчет будущего Гренландии.

4 января Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам. Он объяснил это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, потому он необходим США для обороны.

