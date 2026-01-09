Реклама

Россия
20:15, 9 января 2026

Сын Кадырова обратился к Зеленскому и пообещал привезти его в Чечню

Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню в случае приказа
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пообещал привезти Владимира Зеленского в Грозный в случае приказа. Так он ответил украинскому лидеру на призыв украсть Рамзана Кадырова как президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обращение опубликовано в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Адам Кадыров отметил, что если его отец или президент России отдадут приказ, он «найдет Зеленского везде». «Я не буду смеяться. Потому что за этим бредом стоит оскорбление. Мы такое не забываем и не прощаем. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника», — написал он.

Ранее президент Украины призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики Рамзана Кадырова. «Пусть они сделают какую-нибудь операцию с Кадыровым», — заявил Зеленский, отметив, что таким поступком США смогут «надавить на Россию».

