Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 9 января 2026Бывший СССР

Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

Сибига: Украина созывает Совбез ООН из-за удара «Орешником» вблизи границ НАТО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Liu Fang / XinHua / Globallookpress.com

Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Львовской области. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Такой удар вблизи границы ЕС (Евросоюза — прим. "Ленты.ру") и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», — написал дипломат.

Он добавил, что удар «Орешником» стал глобальной угрозой, требующей глобального ответа. По его мнению, необходимы более решительные шаги против российского танкерного флота, а также нефтяных доходов Москвы, ее схем и активов, причем не только в странах Евросоюза, но и по всему миру. В связи с этим Киев инициирует заседание не только Совбеза ООН, но и Совета НАТО-Украина.

«Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивым "нападением на резиденцию [президента России Владимира] Путина", которого никогда не было», — добавил Сибига.

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы на фоне аномального снегопада

    В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета в аэропорту

    Трампу напомнили о принадлежности Тайваня

    Названа скорость ударившей по Львовской области ракеты

    Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

    Одна исламская страна захотела увеличить поток туристов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok