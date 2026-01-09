Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

Сибига: Украина созывает Совбез ООН из-за удара «Орешником» вблизи границ НАТО

Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Львовской области. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Такой удар вблизи границы ЕС (Евросоюза — прим. "Ленты.ру") и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», — написал дипломат.

Он добавил, что удар «Орешником» стал глобальной угрозой, требующей глобального ответа. По его мнению, необходимы более решительные шаги против российского танкерного флота, а также нефтяных доходов Москвы, ее схем и активов, причем не только в странах Евросоюза, но и по всему миру. В связи с этим Киев инициирует заседание не только Совбеза ООН, но и Совета НАТО-Украина.

«Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивым "нападением на резиденцию [президента России Владимира] Путина", которого никогда не было», — добавил Сибига.

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.