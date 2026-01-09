Украинцы пожаловались на злоупотребления в пользу российских саночников

Украинцы пожаловались на злоупотребления в пользу российских спортсменов. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на украинское издание «Главком».

По информации источника, в Международной федерации санного спорта (FIL) признались, что Международный олимпийский комитет (МОК) распорядился предоставить россиянам все необходимые исключения для прохождения квалификации на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Источник отметил, что боится открыто говорить об этом из-за возможных проблем.

Согласно правилам FIL, спортсмены без участия в международных турнирах или с низким рейтингом прошлого сезона — включая всех россиян с нейтральным статусом — обязаны были выполнить критерий до 12 января 2026 года: либо два официальных старта, либо один старт плюс тренировочная неделя с 20 заездами. Российские атлеты не уложились в срок, но обратились с просьбой о продлении до 19 января, и FIL пошла навстречу вопреки регламенту.

Представители других национальных федераций, по словам украинского источника, запрашивали у FIL объяснение такого решения, но не получили вразумительного ответа.

