01:39, 9 января 2026

В Германии оценили планы США разместить в стране ракеты

Лидер ЛП Германии ван Акен назвал ошибочными планы размещения в ФРГ ракет США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен прокомментировал планы о размещении на территории ФРГ ракет США. Об этом он высказался в интервью газете Der Tagesspiegel.

Ван Акен назвал ошибочными планы размещения в Германии американских ракет средней дальности.

«Это втянет нас в гонку вооружений с Россией. Мы могли бы также воздержаться от этого и использовать это как отправную точку для переговоров о разоружении», — призвал лидер партии.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что желание канцлера Германии Фридриха Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с Россией. Он также заверил, что Россия не представляет угрозы для Европы.

