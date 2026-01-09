Реклама

22:13, 9 января 2026

В США заявили об ожидании на Украине удара «Орешника»

NYT: На Украине с тревогой ждали нового пуска «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Жители Украины ожидали повторного удара российского ракетного комплекса «Орешник» по территории страны. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, после первого пуска «Орешника», состоявшего в конце 2024 года, украинцы с тревогой ожидали ожидали новую атаку.

По словам авторов материала, второй удар «Орешником» стал напоминаем «европейским членам НАТО о том, что они находятся в зоне досягаемости российского арсенала».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что применение «Орешника» стало не только «ударом возмездия» за попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, но и серьезнейшим предупреждением Киеву.

