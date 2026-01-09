В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал Европе

NYT: Выбор цели для удара «Орешником» по Украине призван послать сигнал Европе

Удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине был сделан, чтобы послать сигнал европейским странам. Такое мнение выразили авторы издания The New York Times, увидевшие символизм в том, что в качестве цели был якобы выбран объект в западной части страны.

«Выбор в качестве цели западной Украины — вблизи границы с Польшей, членом ЕС и НАТО, — по-видимому, был призван послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев на переговорах по урегулированию конфликта», — констатировали авторы материала.

Они добавили, что Кремль таким образом пошел на обострение конфликта, хотя в то же время демонстрирует сдержанную реакцию на вызовы в других регионах мира, включая Венесуэлу, где был смещен президент Николас Мадуро, и в Северной Атлантике, где США захватили российский танкер Marinera.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России. Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала на удар «Орешником» по Украине.