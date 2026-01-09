Реклама

В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал Европе

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине был сделан, чтобы послать сигнал европейским странам. Такое мнение выразили авторы издания The New York Times, увидевшие символизм в том, что в качестве цели был якобы выбран объект в западной части страны.

«Выбор в качестве цели западной Украины — вблизи границы с Польшей, членом ЕС и НАТО, — по-видимому, был призван послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев на переговорах по урегулированию конфликта», — констатировали авторы материала.

Они добавили, что Кремль таким образом пошел на обострение конфликта, хотя в то же время демонстрирует сдержанную реакцию на вызовы в других регионах мира, включая Венесуэлу, где был смещен президент Николас Мадуро, и в Северной Атлантике, где США захватили российский танкер Marinera.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России. Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала на удар «Орешником» по Украине.

