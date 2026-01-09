В ВСУ назвали возможное место запуска «Орешника»

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) назвали возможное место запуска «Орешника». Данные опубликованы в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.
«8 января около 23:30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона "Капустин Яр"», — отметили военные.
Они добавили, что зафиксированы взрывы во Львовской области.
Ранее стало известно об ударе «Орешником» по Львову. Местные издания сообщают о шести взрывах. По мнению военблогера Бориса Рожина, целью атаки могло оказаться подземное газовое хранилище.