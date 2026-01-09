Реклама

Зеленский включил Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав ставки верховного главнокомандующего руководителя офиса президента Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского 9 января.

Согласно тексту документа, теперь в состав ставки также входят замминистра обороны Сергей Боев, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Олег Иващенко. Из состава ставки выведен бывший председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Ранее полковник СБУ Роман Червинский уличил Зеленского в попытке отвлечь общество от коррупционного скандала. По мнению офицера, для этого глава государства устроил кадровые перестановки, в том числе назначил экс-начальника ГУР Буданова новым руководителем своего офиса.

