20:55, 10 января 2026Мир

Автобус с 47 пассажирами сгорел на трассе в Румынии

На дороге в Румынии вспыхнул автобус c 47 пассажирами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Молдова»

На трассе в Румынии на ходу загорелся пассажирский автобус. В этот момент в салоне находились 47 человек. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу на участке национальной автодороги в уезде Муреш, недалеко от населенного пункта Шоромикля. По данным спасателей, возгорание началось во время движения.

«Автобус, в котором находились 47 человек, внезапно загорелся во время движения. Пожарные из подразделения Сигишоара направили к месту происшествия два расчета и одну машину скорой помощи службы мобильной реанимации и экстренной помощи (SMURD)», — говорится в сообщении.

При этом все пассажиры успели самостоятельно покинуть транспортное средство.

Огонь в свою очередь полностью уничтожил автобус. На время тушения пожара и эвакуации людей движение по трассе было перекрыто в обоих направлениях.

Пассажиров рейса, среди которых находились трудовые мигранты, направлявшиеся на работу за границу, временно разместили в здании местной школы. Правоохранительные органы и специалисты пожарной службы начали проверку. В качестве основной версии рассматривается техническая неисправность транспортного средства.

Ранее стало известно, что машина сбила трех перебегавших дорогу детей в российском городе.

