Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 10 января 2026Мир

Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам сформировать мнение об американцах по кино

Экс-помощница Байдена Рид рекомендовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Тара Рид

Тара Рид. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид рекомендовала россиянам посмотреть фильмы режиссера Оливера Стоуна, чтобы сформировать мнение об американцах. Ее слова публикует РИА Новости.

«Я думаю, что дружелюбно к России настроен режиссер Оливер Стоун. Я думаю, русским было бы интересно изучить фильмы о войне во Вьетнаме, об американской жизни в то время, 60-е и 70-е года», — обозначила Рид.

По ее словам, с тех пор жизнь в США изменилась.

Американский режиссер Стоун создал такие фильмы, как «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом» и «Народ против Ларри Флинта».

Ранее Рид назвала сплоченность главным качеством россиян. Она также заявила, что не видит в России расизма и классового неравенства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим, чтобы Россия вошла в Гренландию». Зачем Трамп приписал США лишние 250 лет?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В работе Telegram произошел массовый сбой

    Российский губернатор заявил об атаке ВСУ на школу

    Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам сформировать мнение об американцах по кино

    В России похищение Мадуро связали с падением влияния США

    Оценены перспективы развития экономических отношений России и Европы

    В украинском городе произошел блэкаут

    Адвокат Лурье раскрыла подробности о нарушениях сроков передачи квартиры Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok