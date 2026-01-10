Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам сформировать мнение об американцах по кино

Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид рекомендовала россиянам посмотреть фильмы режиссера Оливера Стоуна, чтобы сформировать мнение об американцах. Ее слова публикует РИА Новости.

«Я думаю, что дружелюбно к России настроен режиссер Оливер Стоун. Я думаю, русским было бы интересно изучить фильмы о войне во Вьетнаме, об американской жизни в то время, 60-е и 70-е года», — обозначила Рид.

По ее словам, с тех пор жизнь в США изменилась.

Американский режиссер Стоун создал такие фильмы, как «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом» и «Народ против Ларри Флинта».

Ранее Рид назвала сплоченность главным качеством россиян. Она также заявила, что не видит в России расизма и классового неравенства.