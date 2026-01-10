Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:33, 10 января 2026Россия

Глава Воронежской области высказался после атаки беспилотника на многоэтажку

Губернатор Гусев: Обломками БПЛА повреждены три жилых многоквартирных дома
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Гусев

Александр Гусев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, обломками сбитых беспилотников ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы.

Помимо этого, при падении обломков и подавленных дронов были повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Глава региона подчеркнул, что поврежден как минимум один автомобиль.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремели около 20 взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Губернатор рассказал о состоянии пострадавших от удара ВСУ по Воронежу

    Стало известно об окружении Мадуро во время его захвата американцами

    На Украине позлорадствовали над Ермаком

    В Нью-Йорке известные адвокаты поспорили за право защищать Мадуро

    Экипаж МКС с россиянином досрочно вернут на Землю из-за состояния одного из астронавтов

    Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

    Назван неочевидный продукт для борьбы с лишним весом и заболеваниями ЖКТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok