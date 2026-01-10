Глава Воронежской области высказался после атаки беспилотника на многоэтажку

Губернатор Гусев: Обломками БПЛА повреждены три жилых многоквартирных дома

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, обломками сбитых беспилотников ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы.

Помимо этого, при падении обломков и подавленных дронов были повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Глава региона подчеркнул, что поврежден как минимум один автомобиль.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремели около 20 взрывов.