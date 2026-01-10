Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:07, 10 января 2026Мир

Каллас не смогла разъяснить свои слова о России

Пушков: Каллас не смогла назвать 19 стран, на которые якобы напала Россия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в нападении на 19 стран, но так и не смогла их назвать. На это указал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что депутат Европарламента (ЕП) попросил Каллас перечислить страны, на которые якобы напала Россия, но так и не получил ответ на свой запрос.

«Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ. [Председатель ГА ООН и экс-глава МИД Германии Анналена] Бербок отдыхает», — поиронизировал Пушков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Каллас неадекватна из-за ее высказываний о «нападении России на 19 стран за последние 100 лет». Она также предложила главе евродипломатии рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В Бундестаге испугались последствий захвата Гренландии США

    Самолет застрял в сугробе в московском аэропорту

    Каллас не смогла разъяснить свои слова о России

    В США назвали причину «паники в Киеве»

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    «Озарение» Зеленского перед ударом «Орешника» объяснили

    В США предупредили НАТО после удара «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok