Каллас не смогла разъяснить свои слова о России

Пушков: Каллас не смогла назвать 19 стран, на которые якобы напала Россия

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в нападении на 19 стран, но так и не смогла их назвать. На это указал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что депутат Европарламента (ЕП) попросил Каллас перечислить страны, на которые якобы напала Россия, но так и не получил ответ на свой запрос.

«Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ. [Председатель ГА ООН и экс-глава МИД Германии Анналена] Бербок отдыхает», — поиронизировал Пушков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Каллас неадекватна из-за ее высказываний о «нападении России на 19 стран за последние 100 лет». Она также предложила главе евродипломатии рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства.