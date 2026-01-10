Реклама

21:45, 9 января 2026

Киев признал наличие украинцев на захваченном США танкере Marinera

Посольство Украины в США признало, что 17 украинцев были на танкере Marinera
Фото: US European command via X / Reuters

Посольство Украины в Соединенных Штатах подтвердило информацию о том, что 17 граждан Украины находятся в составе экипажа танкера Marinera (Bella 1) под российским флагом, который был задержан американской береговой охраной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

По данным дипмиссии, сейчас они поддерживают постоянный контакт с ведомствами США и уже обратились к Госдепартаменту, чтобы обеспечить консульский доступ к украинцам.

Уточняется, что все следующие шаги будут зависеть от степени установления обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что большую часть экипажа захваченного США танкера Marinera составили украинцы. Накануне говорилось о 20 гражданах Украины, тогда как общее число находившихся на судне людей составило 28 человек. Оказалось, что лишь двое из экипажа являются россиянами.

Танкер с нефтью фрахтовал частный трейдер. Он бороздил морское пространство под флагом Гайаны. Американская береговая охрана требовала, чтобы судно двигалось в порт Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон не получил подтверждения от властей Гайаны о том, что страна предоставила танкеру свой флаг. Экипаж не стал подчиняться требованиям американцев, танкер сменил курс и ушел от венесуэльских берегов в Атлантический океан. По пути капитан сменил название судна и получил от капитана порта Сочи временную российскую регистрацию.

Американские военные захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом, 7 января. Российская сторона заявила, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту есть россияне.

