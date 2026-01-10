Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:24, 10 января 2026Мир

На Трампа подали в суд пять штатов США

Reuters: Пять штатов США подали иск против администрации Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пять американских штатов во главе с демократами подали судебный иск против администрации лидера США Дональда Трампа. Это стало ответом на решение о заморозке доступа к более чем 10 миллиардам долларов федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, речь идет о штатах Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена после того, как Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило об ограничении доступа к средствам до проведения дальнейшей проверки. Пяти штатам заморозили доступ к грантам на социальные услуги в размере 869 миллионов долларов.

В Белом доме не сразу отреагировали на запрос о комментарии.

По данным издания, в число выделенных средств входят 7,3 миллиарда долларов из программы временной помощи для малоимущих семей с детьми. Кроме того, речь также идет почти о 2,4 миллиарда долларов из Фонда развития и ухода за детьми.

Чиновники объяснили, что ограничения ввели из-за широко распространенного мошенничества и нецелевого использования средств налогоплательщиков в программах социального обеспечения данных штатов. Власти указали на то, что есть лица, незаконно получающие пособия, при этом они даже не являются гражданами США и постоянными жителями.

8 января стало известно, что более 1000 компаний подали в суд на Дональда Трампа из-за импортных пошлин. Фирмы надеются вернуть долю от уплаченных пошлин общей стоимостью в миллиарды долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США оценили шансы навязать России условия по Украине

    Трампа предупредили об «астрономических» сложностях из-за Гренландии

    На Трампа подали в суд пять штатов США

    Адвокат Лурье рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры

    Бойцы двух бригад ВСУ отказались выполнять приказы командования

    В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов

    Украине предрекли катастрофу после слов Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok