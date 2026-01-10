Реклама

12:02, 10 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы последствия использования США «мусорной» нефти Венесуэлы

Аналитик Юшков: В США не будут вкладывать миллиарды долларов в нефть Венесуэлы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

При нынешних ценах американские компании не будут спешить инвестировать десятки миллиардов долларов в венесуэльскую нефть, увеличивая добычу, потому что цена и так низкая, рассказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что желание президента США Дональда Трампа контролировать венесуэльскую нефть может обернуться большими проблемами для Штатов. Утверждается, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако большая их часть является сверхтяжелой и «мусорной».

Эксперт отметил, что венесуэльская нефть хороша для выработки нефтепродуктов, и многие американские нефтеперерабатывающие заводы десятилетними работали именно на этой нефти. С другой стороны, указал он, компании США не будут спешить туда инвестировать десятки миллиардов долларов.

«Американский сорт WTI ниже 60 долларов за баррель. Если сейчас будет новость о том, что Трамп либо выдает генеральные лицензии, либо вообще замораживает санкции против, цена уйдет еще ниже. Если они будут вкладывать деньги и увеличивать объем добычи, цена еще ниже уйдет. Поэтому в итоге вложишь десятки миллиардов долларов в проект, который окажется нерентабельным. Американские компании прекрасно это все понимают», — объяснил Юшков.

Аналитик отметил что сейчас компании США спешат получить доли проекта, но не спешат увеличивать добычу, ожидая более благоприятных времен.

Ранее Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы. «Мы снижаем цены на нефть и собираемся взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — объяснил глава государства.

