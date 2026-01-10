Пассажиры рейса из Москвы во Владивосток почти сутки не могут вылететь из-за коллапса

Застрявшие в Шереметьево пассажиры рейса SU1702 из Москвы во Владивосток почти сутки не могут вылететь из-за коллапса. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам путешественников, их самолет должен был вылететь в 20:30 9 января, однако вылет отложили. При этом причины задержки озвучили разные.

В аэропорту пассажиры не смогли получить понятные объяснения от сотрудников. Вследствие чего к гейту вызывали представителя прокуратуры, поскольку среди пассажиров были участники специальной военной операции. В результате рейс объединили с другим. Теперь вылет во Владивосток запланирован на 18:45 по мск.

Ранее в январе «Аэрофлот» запланировал возобновить рейсы в Шереметьево по расписанию. Причиной задержек стал сильный снегопад.