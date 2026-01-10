Победивший Усика российский боксер пристыдил украинца

Боксер Мехонцев заявил, что украинец Усик часто симулировал удары ниже пояса

Российский олимпийский чемпион Егор Мехонцев пристыдил стиль поведения украинского боксера Александра Усика на ринге. Его слова приводит Boxing Scene.

Спортсмен вспомнил, что украинец часто симулировал удары ниже пояса, хватаясь за запрещенные зоны даже после легальных попаданий в корпус. Он назвал действия соперника позорными. «В тех местах, откуда я родом, это низкий поступок», — заявил Мехонцев.

Боксер вспомнил поединок Усика с Артуром Бетербиевым на Олимпиаде, где украинец держался за почку с «невозможной» стороны, что привело к снятию Бетербиева двух очков. Россиянин назвал такое поведение у Усика привычкой.

В 2009 году в полуфинале чемпионата мира по боксу в Милане Мехонцев одержал последнюю на тот момент победу над Усиком в истории.

