13:31, 10 января 2026Спорт

Победивший Усика российский боксер пристыдил украинца

Боксер Мехонцев заявил, что украинец Усик часто симулировал удары ниже пояса
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Егор Мехонцев

Егор Мехонцев. Фото: Damir Sagolj / Reuters

Российский олимпийский чемпион Егор Мехонцев пристыдил стиль поведения украинского боксера Александра Усика на ринге. Его слова приводит Boxing Scene.

Спортсмен вспомнил, что украинец часто симулировал удары ниже пояса, хватаясь за запрещенные зоны даже после легальных попаданий в корпус. Он назвал действия соперника позорными. «В тех местах, откуда я родом, это низкий поступок», — заявил Мехонцев.

Боксер вспомнил поединок Усика с Артуром Бетербиевым на Олимпиаде, где украинец держался за почку с «невозможной» стороны, что привело к снятию Бетербиева двух очков. Россиянин назвал такое поведение у Усика привычкой.

В 2009 году в полуфинале чемпионата мира по боксу в Милане Мехонцев одержал последнюю на тот момент победу над Усиком в истории.

