Мир
21:23, 9 января 2026Мир

Польша вызвала посла Венгрии из-за укрывательства своих граждан

МИД Польши вызовет посла Венгрии из-за предоставления политубежища полякам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Венгерского посла вызовут в Министерство иностранных дел (МИД) Польши из-за того, что Будапешт предоставил преследуемым польским гражданам политическое убежище. Об этом сообщает издание Radio Szczecin.

По данным медиа, в польском МИД намерены озвучить послу Венгрии негативную оценку действий его страны в связи с тем, что полякам дали политическое убежище. Варшава хочет получить от Будапешта данные о том, кому именно было предоставлено убежище. Поляки заподозрили, что речь может идти о бывшем министре юстиции, генеральном прокуроре страны Збигневе Зебро, который скрывается от польского правосудия, и его жене.

До этого в Венгрии сообщали о том, что двое граждан Польши получили политическое убежище.

Ранее некоторые события уже указывали на напряженные отношения между государствами, Так, в ноябре 2025 года сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел встречаться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном после его визита в Москву.

