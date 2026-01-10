Премьеру Италии задали два вопроса после ее слов о России

Пушков усомнился в желании премьера Италии возобновить диалог с Россией

Слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией поднимают два важных вопроса. Их задал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Второй — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров», — отметил он.

Политик подчеркнул, что за переговоры с РФ выступали только премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, а остальные европейские лидеры «и слышать о них не хотели». Пушков также назвал показательным тот факт, что «коалиция противников переговоров» постепенно распадается.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на слова Мелони о диалоге с РФ. «Уважительный диалог — это всегда хорошо», — сказал он.