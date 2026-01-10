Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 10 января 2026Мир

Премьеру Италии задали два вопроса после ее слов о России

Пушков усомнился в желании премьера Италии возобновить диалог с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией поднимают два важных вопроса. Их задал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Второй — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров», — отметил он.

Политик подчеркнул, что за переговоры с РФ выступали только премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, а остальные европейские лидеры «и слышать о них не хотели». Пушков также назвал показательным тот факт, что «коалиция противников переговоров» постепенно распадается.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на слова Мелони о диалоге с РФ. «Уважительный диалог — это всегда хорошо», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    На Западе высказались об ответе НАТО на удар «Орешника» по Украине

    В России решили ввести генетическое тестирование будущих родителей

    Аэропорт Шереметьево прекратил принимать самолеты

    Бойцы ВСУ приняли российских военных за своих и были уничтожены

    Премьеру Италии задали два вопроса после ее слов о России

    В России пересчитаны пенсии 400 тысяч матерей

    Боец СВО пожаловался Бастрыкину на сборы на общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok