Прокуратура Москвы поставила на контроль очистку города от снега

Прокуратура Москвы проконтролирует уборку снега и наледи кровель домов

Прокуратура Москвы поставила на контроль очистку города от обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства в Telegram.

Отмечается, что прокурор Москвы Максим Жук поручил организовать надзорное сопровождение мероприятий по уборке последствий сильного снегопада в городе.

«Прокуроры контролируют своевременность принятия мер по ликвидации скоплений снега, очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, а также соблюдение прав граждан, в том числе жилищных», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве предупредили об ответственности за несвоевременную уборку кровель и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений от снега и наледи. За невыполнение необходимых мер по уборке осадков собственникам зданий грозит административная ответственность, уточнили в прокуратуре.

Ранее в январе в Москве приняли экстренные меры для очистки города от снега. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что накануне в столице выпало свыше 60 процентов месячной нормы осадков.