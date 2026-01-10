Реклама

Россия
14:32, 10 января 2026Россия

Россиян предупредили о новой схеме похищения аккаунтов «Госуслуг»

РИА Новости: Аферисты начали похищать аккаунты на Госуслугах по схеме капремонта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Мошенники начали похищать аккаунты россиян на Госуслугах по новой схеме, эксплуатируя тему капремонта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после изменений в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах, аферисты начали маскироваться под представителей власти и предлагать жителям многоквартирных домов срочно проверить корректность данных и включиться в якобы формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта на 2026 год. Для этого они создают фейковые чаты в мессенджерах.

Жителям предлагают подтвердить участие в голосовании с помощью бота, который дает возможность мошенникам получить код доступа к аккаунту на Госуслугах.

Схема активизировалась в период новогодних праздников с расчетом на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст аферистам время.

Россиянам рассказали, что мошенников можно вычислить по устаревшим терминам, а также неверным формулировкам, грамматическим и стилистическим ошибкам. Кроме того, жителям напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами, а также не просят коды подтверждения.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами, объявления о сдаче которых размещают на популярных сервисах.

