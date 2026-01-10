Россиян предупредили о новой схеме похищения аккаунтов «Госуслуг»

РИА Новости: Аферисты начали похищать аккаунты на Госуслугах по схеме капремонта

Мошенники начали похищать аккаунты россиян на Госуслугах по новой схеме, эксплуатируя тему капремонта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после изменений в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах, аферисты начали маскироваться под представителей власти и предлагать жителям многоквартирных домов срочно проверить корректность данных и включиться в якобы формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта на 2026 год. Для этого они создают фейковые чаты в мессенджерах.

Жителям предлагают подтвердить участие в голосовании с помощью бота, который дает возможность мошенникам получить код доступа к аккаунту на Госуслугах.

Схема активизировалась в период новогодних праздников с расчетом на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст аферистам время.

Россиянам рассказали, что мошенников можно вычислить по устаревшим терминам, а также неверным формулировкам, грамматическим и стилистическим ошибкам. Кроме того, жителям напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами, а также не просят коды подтверждения.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами, объявления о сдаче которых размещают на популярных сервисах.