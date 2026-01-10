Реклама

Россия
15:58, 10 января 2026

Россиянам перечислили самые перспективные профессии в 2026 году

Профессии на стыке технологий станут самыми перспективными в 2026 году
Екатерина Ештокина

Фото: Paul Hackett / Reuters

Россиянам перечислили самые перспективные профессии в 2026 году. Соответствующий материал публикует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Отмечается, что в наступившем году самыми стабильными станут специальности на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля. В то же время эксперты подчеркнули, что, помимо профессиональных навыков, критически важными станут так называемые «мягкие».

«Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в январе были названы самые высокооплачиваемые профессии фрилансеров в 2026 году. Пиар-агент Алексей Чернышов заявил, что опытные программисты займут первое место в списке востребованных специальностей.

