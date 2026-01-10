Стало известно о проведении экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

Совбез ООН намерен провести экстренное заседание по Украине

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) намерен в понедельник, 12 января, провести экстренное заседание по Украине. Об этом стало известно из расписания работы органа, передает РИА Новости.

Сообщается, что заседание проведут по запросу со стороны Украины после удара Вооруженных сил России (ВС РФ) 9 января по Львовской области ракетным комплексом «Орешник». Его поддержали Латвия, Либерия, Дания, Франция, Греция и Великобритания. Заседание назначили на 15:00 (23:00 по московскому времени) 12 января.

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник объяснил необходимость проведения заседания« беспрецедентными ударами России против гражданских», несмотря на заявления Москвы о том, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.