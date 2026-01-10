Трамп признался в любви к народу России

Трамп заявил, что любит народы России и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что любит народ России. Он сделал это признание в ходе встречи с представителями нефтяных компаний.

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — высказался американский лидер.

При этом во время той же встречи глава США сказал, что Вашингтон не желает видеть Россию и Китай ни в Венесуэле, ни в Гренландии. Глава Белого дома также назвал новые власти Венесуэлы союзниками США и выразил надежду, что они останутся ими и в дальнейшем.

Ранее Трамп заявил, что США не будут захватывать президента России Владимира Путина. Он также подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным.