Трамп рассказал о своих корнях

Трамп сообщил о своих европейских корнях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напомнил о своих европейских корнях. Он высказался об этом в ходе встречи с представителями нефтяных компаний.

«Я люблю Европу. Я сам из Европы, мои корни», — рассказал он.

В то же время американский лидер посетовал, что теперь некоторые места в Европе не узнать. «Им нужно быть поаккуратнее со своей иммиграционной политикой», — отметил он.

Ранее глава Соединенных Штатов признался в любви к народу России и Китая. Он также заявил, что США не будут захватывать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным.