20:34, 10 января 2026Мир

В Европе предупредили две ядерные державы о риске войны с Россией

Сийярто: Франция и Британия рискуют спровоцировать войну с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Две европейские ядерные державы — Франция и Великобритания — своими действиями рискуют спровоцировать военный конфликт с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Среди политических лидеров Европы свирепствует военный фанатизм. В прошлые выходные дни в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну», — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство во главе с премьером Виктором Орбаном выступает против реализации планов Парижа и Лондона, цель которых — втянуть в вооруженный конфликт всю Европу.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что после прекращения огня на Украине Великобритания и Франция намерены создать военные базы по всей территории страны.

Также 6 января президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Документ носит рамочный характер не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных на украинской территории.

