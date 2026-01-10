Реклама

В Раде обеспокоились ситуацией в Киеве

Депутат Рады Кучеренко сообщил об угрозе кризиса в сфере ЖКХ в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бездействие властей Киева и растерянность жителей города приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере. Об этом предупредил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире «Новини Live».

«Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно», — заявил он.

Как утверждает Кучеренко, управляющие компании часть не объясняют жильцам, что делать в сложившейся ситуации, а лишь советуют уезжать. По его словам, главное — снять психологическое напряжение жителей Киева и дать четкие рекомендации, что делать дальше.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город. В украинской столице половина многоквартирных домов осталась без теплоснабжения, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

