Россия
05:45, 10 января 2026Россия

В России решили ввести генетическое тестирование будущих родителей

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти в России вознамерились разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга, который предстоит пройти будущим родителям при планировании беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством страны.

Уточняется, что такой вид тестирования поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов. Это позволит оценивать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности.

Ответственность в вопросе выполнения поставленной задачи лежит на Минздраве России. За текущий год ведомство должно собрать инициативы о постепенном расширении скрининга, после чего подготовить доклад в кабмин.

Всех новорожденных в России могут бесплатно обследовать на некоторые наследственные заболевания. Это позволяет выявить болезнь еще до начала развития и вовремя начать лечение. С 2023 года скрининг приобрел расширенный характер — число обнаруживаемых патологий выросло с пяти до 36. Впрочем, единого тестирования по всей стране для будущих родителей еще нет. Пары при желании сами могут пройти его добровольно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
