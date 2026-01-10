В США оценили одно предупреждение России на Украине

NPR: Удар «Орешника» по Украине стал предупреждением Западу

Удар ракетой «Орешник» по Украине стал предупреждением Западу. Такую оценку данному событию дал американский портал National Public Radio (NPR).

«Россия применила мощную новую гиперзвуковую ракету, которая поразила Западную Украину, став явным предупреждением союзникам Киева по НАТО», — указано в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар совпал с похолоданием в отношениях между РФ и США после того, как Штаты осуществили захват нефтяного танкера в Карибском море.

Ранее сигнал Европе в ударе «Орешника» по Украине увидели авторы издания The New York Times (NYT). «Выбор в качестве цели западной Украины — вблизи границы с Польшей, членом ЕС и НАТО, — по-видимому, был призван послать сигнал Европе», — указано в статье.