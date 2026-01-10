Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 10 января 2026Мир

В США оценили одно предупреждение России на Украине

NPR: Удар «Орешника» по Украине стал предупреждением Западу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удар ракетой «Орешник» по Украине стал предупреждением Западу. Такую оценку данному событию дал американский портал National Public Radio (NPR).

«Россия применила мощную новую гиперзвуковую ракету, которая поразила Западную Украину, став явным предупреждением союзникам Киева по НАТО», — указано в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар совпал с похолоданием в отношениях между РФ и США после того, как Штаты осуществили захват нефтяного танкера в Карибском море.

Ранее сигнал Европе в ударе «Орешника» по Украине увидели авторы издания The New York Times (NYT). «Выбор в качестве цели западной Украины — вблизи границы с Польшей, членом ЕС и НАТО, — по-видимому, был призван послать сигнал Европе», — указано в статье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США оценили одно предупреждение России на Украине

    Взрывы прогремели еще в одном российском городе

    Трамп намекнул на проблемы для еще одной страны

    Столичный аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада

    Зеленский рассказал о переговорах с США по одному вопросу

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Трамп снова заговорил о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok