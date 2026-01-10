Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:44, 10 января 2026Бывший СССР

Зеленский одобрил новые боевые операции СБУ против России

Зеленский дал врио главы СБУ Хмаре разрешение на новые боевые операции против РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) начнет подготовку к реализации новых боевых операций против России. Их одобрил президент республики Владимир Зеленский, он подтвердил в Telegram-канале, что дал соответствующее разрешение в ходе встречи с врио главы СБУ Евгением Хмарой.

«Новые операции тоже согласованы», — говорится в публикации.

В начале года ушедший в отставку с поста главы (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми ударами по ее территории. Он пообещал атаки «на земле, в небе и на воде». Должность главы украинского ведомства Малюк занимал с 7 февраля 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде отреагировали на призыв наказать Россию после удара «Орешником»

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    На Украине заявили о восстановлении электроснабжения в Киеве

    Над российским городом прозвучало около 20 взрывов

    Зеленский одобрил новые боевые операции СБУ против России

    Спецпосланник Трампа назвал Зеленского «сукиным сыном»

    Названо время восстановления электросети в Берлине после блэкаута

    Во Франции заявили о бессилии Макрона

    Хакеры взломали Instagram и поставили под угрозу данные пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok