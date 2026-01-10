Зеленский одобрил новые боевые операции СБУ против России

Зеленский дал врио главы СБУ Хмаре разрешение на новые боевые операции против РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) начнет подготовку к реализации новых боевых операций против России. Их одобрил президент республики Владимир Зеленский, он подтвердил в Telegram-канале, что дал соответствующее разрешение в ходе встречи с врио главы СБУ Евгением Хмарой.

«Новые операции тоже согласованы», — говорится в публикации.

В начале года ушедший в отставку с поста главы (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми ударами по ее территории. Он пообещал атаки «на земле, в небе и на воде». Должность главы украинского ведомства Малюк занимал с 7 февраля 2023 года.