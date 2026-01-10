Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 10 января 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал желание Европы вступить в переговоры с Россией

Зеленский заявил, что не против переговоров Европы с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не возражает против переговоров европейских лидеров с Россией. Об этом он высказался в интервью агентству Bloomberg.

При этом он подчеркнул, что российская сторона должна понимать серьезность переговоров. «Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда давление со стороны США усиливается и Европа начала говорить о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский.

Он также заявил о близости финального этапа мирного урегулирования, однако отметил, что пока неясно, как это будет выглядеть.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу вновь вступить в диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что это необходимо для европейских интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим, чтобы Россия вошла в Гренландию». Зачем Трамп приписал США лишние 250 лет?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Москвич сбил детей на каршеринге и остался должен почти три миллиона рублей

    На Украине заявили об атаке России на суда в Черном море

    Зеленский прокомментировал желание Европы вступить в переговоры с Россией

    Россиян предупредили о штрафах за переводы денег на карту

    Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ

    В Раде обеспокоились ситуацией в Киеве

    Адвокат Лурье рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok