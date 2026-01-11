Аналитик Армстронг: Переговоры о мире на Украине бесполезны из-за действий ЕС

Переговоры о мире на Украине бесполезны, считает американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. Его процитировало РИА Новости.

Свою точку зрения аналитик обосновал тем, что истинная цель Европейского союза (ЕС) — это размещение

войск Североатлантического альянса на Украине под видом миротворческой миссии.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что под прикрытием миротворческих лозунгов европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине.

По мнению Армстронга, если на Украине в конце концов появится контингент европейских войск, то его используют для провокаций против России. Он убежден, что едва британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до «неожиданного» удара, в котором обвинят Россию. Иными словами, гарантии безопасности, на которых настаивает украинский лидер Владимир Зеленский, направлены не на укрепление послевоенного порядка, а на дальнейшее продолжение конфликта.