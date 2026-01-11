Реклама

ВСУ пожаловались на проблемы с немецкими дронами на поле боя

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово жалуются на проблемы с дронами немецкой компании Helsing GmbH в боях против России, пишет Die Welt.

Как отметило издание, компания позиционирует себя в качестве европейского гиганта в сфере производства беспилотников и уже достигла оборотов в миллиарды евро. В 2025 году ее продукцию начали применять на Украине.

«Однако внутренние документы и интервью военнослужащих ставят под сомнение образ, который компания создает публично для своих покупателей», — говорится в статье.

Украинский военный рассказал газете, что первые месяцы использования дронов обернулись «фиаско», так как они «почти не годились к боевому применению».

Ранее стало известно, что Германия не в состоянии сбивать беспилотники над территорией своей страны.

