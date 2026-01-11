Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:10, 11 января 2026Россия

Горящие обломки БПЛА в Воронеже сняли на видео

Опубликовано видео горящих обломков БПЛА в Воронеже
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Горящие обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремели около 20 взрывов.

Как рассказал глава Воронежской области Александр Гусев, дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 33 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп ввел режим ЧП в США

    Отсутствие реакции ПВО Венесуэлы на атаку США объяснили

    Российские военные нашли яму с телами дезертиров на позициях ВСУ

    Российский посол охарактеризовал операцию США против Мадуро двумя словами

    В московском метро открыли первую «цифровую» пересадку

    Горящие обломки БПЛА в Воронеже сняли на видео

    Стало известно о подготовке Зеленским «экономического анекдота» для Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok