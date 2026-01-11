Горящие обломки БПЛА в Воронеже сняли на видео

Опубликовано видео горящих обломков БПЛА в Воронеже

Горящие обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремели около 20 взрывов.

Как рассказал глава Воронежской области Александр Гусев, дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 33 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.