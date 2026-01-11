Казахстанский теннисист нецензурно отреагировал на попадание в топ-10 мирового рейтинга

Теннисист Бублик нецензурно отреагировал на попадание в топ-10 рейтинга ATP

Казахстанский теннисист Александр Бублик нецензурной бранью отреагировал на попадание в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вот и десятка. Мы сделали это», — сказал Бублик, сопроводив первое предложение нецензурным словом.

Ранее 11 января Бублик обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира ATP 250 в Гонконге — 7:6(2), 6:3. Казахстанский теннисист завоевал девятый титул в карьере.

Благодаря этому результату Бублик впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга ATP. До этого спортсмен занимал в нем 11-е место.

Бублик известен эмоциональным поведением во время матчей. Нередко теннисист конфликтует с соперниками и судьями, нецензурно реагирует на свои неудачные действия и разбивает ракетки.