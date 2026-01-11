Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 11 января 2026Россия

Убирающий улицы Меладзе спас снеговика в российском городе

Убирающий улицы Меладзе спас снеговика в Оренбурге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Житель Оренбурга Звиади Меладзе заметил снеговика во время расчистки двора и переставил его в безопасное место, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя — Звиади Меладзе», — написал глава региона.

История произошла 6 декабря 2025 года, однако широкой общественности стала известна лишь спустя некоторое время. Оператор снегоуборочной машины аккуратно перенес слепленного детьми снеговика поближе к жилому дому, чтобы тот не пострадал во время уборки.

Ранее жители Крыма построили огромного снеговика. На кадрах видно, что снеговик оказался выше человеческого роста. Также жители региона слепили снеговиков поменьше. У нескольких из них в качестве носа морковь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Убирающий улицы Меладзе спас снеговика в российском городе

    В Европе призвали создать 100-тысячную армию

    Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию

    Российский военный рассказал об уничтожении F-16 ВСУ

    Долина улетела на отдых в Абу-Даби вместо передачи ключей от квартиры

    В России объяснили желание премьер-министра Великобритании заблокировать соцсеть X

    Почти 50 тысяч человек остались без света из-за плохой погоды и атак ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok