Убирающий улицы Меладзе спас снеговика в российском городе

Убирающий улицы Меладзе спас снеговика в Оренбурге

Житель Оренбурга Звиади Меладзе заметил снеговика во время расчистки двора и переставил его в безопасное место, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя — Звиади Меладзе», — написал глава региона.

История произошла 6 декабря 2025 года, однако широкой общественности стала известна лишь спустя некоторое время. Оператор снегоуборочной машины аккуратно перенес слепленного детьми снеговика поближе к жилому дому, чтобы тот не пострадал во время уборки.

