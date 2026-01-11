Реклама

14:32, 11 января 2026

Названы возможные сроки открытия неработающего из-за нехватки россиян аэропорта Европы

ТАСС: Аэропорт Лаппеенранты, оставшийся без россиян, будет закрыт до конца марта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Heinrich van Tonder / Shutterstock / Fotodom  

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, переставший работать из-за нехватки российских туристов, будет закрыт до конца марта. Возможные сроки, в которые он возобновит работу, назвал его сотрудник в разговоре с ТАСС.

Сообщается, что воздушная гавань не будет работать минимум до 28 марта. По его словам, до указанной даты аэропорт будет принимать только разовые рейсы по отдельным заявкам.

Кроме того, сообщил собеседник агентства, ближайший рейс из аэропорта Лаппеенранты запланирован только на 23 мая. Он отметил, что речь идет о чартерном рейсе на остров Родос.

Ранее стало известно, что в аэропорту Лаппеенранта оставили только ресторан, который открывается на 2,5 часа по будням.

В конце октября стало известно, что финский аэропорт оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия российских туристов. 30 октября аэродромный диспетчерский пункт приостановил работу.

