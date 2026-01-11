Реклама

Одной области Украины предрекли новую проблему вслед за блэкаутом

Федоров: В Запорожье отсутствие электричества сулит проблемы с подачей воды
Александра Синицына
Отсутствие электроснабжение в некоторых районах Запорожья сулит проблемы с подачей воды. Такие проблемы вслед за отключением электроэнергии в области предрек в Telegram-канале начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Все специалисты уже работают на местах. Водоснабжение постепенно восстанавливается. Держим ситуацию под контролем», — заверил он.

Ранее украинская столица осталась без света и тепла после удара 9 января, ставшего ответом на попытку Вооруженных сил республики (ВСУ) поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Жителей Киева призвали покинуть город.

