Оператор российского дрона рассказал о характере используемых ВСУ БПЛА

Боец Буратино: ВСУ делают ставку на радиоуправляемые, а не оптоволоконные дроны

Оператор FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН) с позывным Буратино рассказал о характере БПЛА, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Бойца цитирует ТАСС.

По словам Буратино, оптоволоконные дроны у ВСУ встречаются практически на всех направлениях и российские военные стали замечать их чаще. Однако, отметил он, по количеству и системности применения они заметно уступают. «В основном ВСУ по-прежнему делают ставку на радиоуправляемые дроны. Оптоволокно у них используется эпизодически и в ограниченном объеме», — сказал боец.

Он считает, что в этом направлении украинская армия серьезно отстает: полноценных, надежных оптоволоконных решений, сопоставимых с теми, что применяются российскими военными, у них пока нет. По опыту оператора, пока ВСУ так и не нашли эффективного способа противодействия российским оптоволоконным дронам, хотя они применяются уже больше года.

ВСУ, продолжил он, пытаются выстраивать многоуровневую защиту против российских дронов с оптоволоконным управлением: сооружают капониры, закрытые позиции, укрытия для артиллерийских орудий, усиленные огневые точки. Часто, обратил внимание Буратино, такие объекты дополнительно охраняются вооруженными солдатами, что приводит к потерям личного состава и в итоге к поражению самой точки. Оптоволоконный дрон в свою очередь позволяет точно работать по таким позициям, независимо от их уровня прикрытия, заключил оператор.

