18:38, 11 января 2026

Полковник рассказал о способных достичь Москвы ракетах «Сумерки»

Юлия Сычева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Планируемые для передачи Украине британские ракеты Nightfall («Сумерки») были произведены в период конца 70-х — начала 80-х годов, и они классом ниже, чем Storm Shadow, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall («Сумерки»), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 километров. Эти ракеты оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достигать Москвы.

По словам Матвийчука, британские ракеты имеют две инерционные системы наведения, и они действительно способны пролететь 500 километров. При этом, по его словам, это вооружение сродни Storm Shadow, однако по характеристикам классом ниже.

«И у нас есть великолепные вещи, начиная с "Панциря" и заканчивая С-400, которые эту ракету видят и сбивают. Ничего критичного для фронта она принести не может, кроме того неудобства, что она летает и ее надо сбивать», — отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», при помощи которой Вооруженные силы Украины пытались ударить по российской территории.

