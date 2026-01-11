Президент Ирана нашел виновных в беспорядках

Пезешкиан призвал иранцев выйти на улицы в знак протеста против беспорядков

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации призвал иранцев выйти на улицы в знак протеста против беспорядков. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Пезешкиан попросил граждан принять решение и не позволить беспорядкам исказить его требования. Он добавил, что Иран признает мирные протесты, и выразил готовность встретиться с протестующими внутри страны. «Наша обязанность — решить озабоченности населения, но еще более высокая обязанность — не позволить бунтовщикам разрушить общество», — сказал он.

Президент Ирана подчеркнул, что люди, которые поджигают рынки, мечети и исребляют население, не являются частью страны, а те, кто являются ее частью, — протестуют мирно. По его мнению, после конфликта в июне 2025 года между Ираном, Израилем и США враги государства пытаются усилить волнения в Иране как изнутри, так и извне. Он обвинил в беспорядках США и Израиль — Пезешкин уверен, что эти страны дают протестующим указания разрушать государство.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации национальной валюты. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, особенно тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления ими военной агрессии.