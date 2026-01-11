Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 11 января 2026Мир

Президент Ирана нашел виновных в беспорядках

Пезешкиан призвал иранцев выйти на улицы в знак протеста против беспорядков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IRIB / Handout / via Reuters TV

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации призвал иранцев выйти на улицы в знак протеста против беспорядков. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Пезешкиан попросил граждан принять решение и не позволить беспорядкам исказить его требования. Он добавил, что Иран признает мирные протесты, и выразил готовность встретиться с протестующими внутри страны. «Наша обязанность — решить озабоченности населения, но еще более высокая обязанность — не позволить бунтовщикам разрушить общество», — сказал он.

Президент Ирана подчеркнул, что люди, которые поджигают рынки, мечети и исребляют население, не являются частью страны, а те, кто являются ее частью, — протестуют мирно. По его мнению, после конфликта в июне 2025 года между Ираном, Израилем и США враги государства пытаются усилить волнения в Иране как изнутри, так и извне. Он обвинил в беспорядках США и Израиль — Пезешкин уверен, что эти страны дают протестующим указания разрушать государство.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации национальной валюты. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, особенно тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления ими военной агрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Нидерландский наемник рассказал о нацистских порядках в ВСУ

    Куба указала США на главное отличие между двумя этими странами

    Политтехнолог объяснил эффект новости о красных ногтях Елены Зеленской

    Россиянка оглохла после удара бутылкой по голове на Бали

    Великобритания пообещала Украине «Сумерки»

    Президент Ирана нашел виновных в беспорядках

    Ольга Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok