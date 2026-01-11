Реклама

15:19, 11 января 2026МирЭксклюзив

Противостояние США и Европы из-за Гренландии назвали показушным

Политолог Оленченко: Спор США и Европы из-за Гренландии является показушным
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

На последней встрече между представителями США и Европы мог состояться определенный размен или сделка по заключению мира на Украине, однако если американцы получат Гренландию, то европейцам не достанется ничего, считает политолог Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании обсуждает с союзниками по НАТО возможность отправки войск в Гренландию для усиления безопасности острова и защиты от вторжения Соединенных Штатов. Отмечается, что страны Европы рассчитывают за счет расширения военного присутствия НАТО снять политическую напряженность вокруг статуса Гренландии.

Политолог отметил, что противостояние между США и Европейским союзом является показушным именно со стороны европейцев. Он считает, что Европа уже дала свое негласное согласие на присоединение Гренландии к Штатам и вопрос сейчас стоит только о сроках.

«Вряд ли это будет завтра или послезавтра, но мне кажется, решение уже принято. Сужу это по заявлениям генсека НАТО Марка Рютте. Он сказал, что этот вопрос требует особого подхода, и это показывает, что он и другие страны смирились. Значит, противостояние показушное — это для своего населения и чтобы Дании было не обидно. Она очень здорово уязвлена», — объяснил Оленченко.

Эксперт также указал, что в споре вокруг Гренландии со стороны Европы сейчас идет определенная игра на публику, учитывая, что у многих руководителей стран не очень устойчивое положение. По мнению Оленченко, итог уже предрешен: США получат остров, а Европе не достанется ничего.

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.

