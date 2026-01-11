Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:12, 11 января 2026Россия

Россиянин оправдался перед полицией словами «Был у тещи» и попал под статью

ГАИ: 2 тюменца оправдали пьянство за рулем визитом к теще и лишились автомобилей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области / Telegram

В Тюменской области задержали двух водителей за вождение в нетрезвом виде. Свое пьяное состояние за рулем они оправдали одними и теми же словами — «Был у тещи» — рассказали в Telegram-канале Госавтоинспекции (ГАИ) региона.

«В селе Сычево Абатского округа инспекторы ДПС остановили 46-летнего мужчину за рулем "Лады Гранта". Проверка показала 1,37 мг алкоголя. Мужчина пояснил, что был в гостях у тещи, выпил бутылку водки и поехал домой», — говорится в сообщении. При этом в 2024 году тюменца уже лишали прав за пьяное вождение, так что его автомобиль конфисковали, а самому водителю грозит уголовная ответственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Интернациональный легион ВСУ расформирован. Всех наемников перевели в штурмовики без их согласия

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Посол рассказал о текущей обстановке в Венесуэле

    В России прокомментировали ситуацию с Гренландией словами «мы предупреждали»

    Россиянин оправдался перед полицией словами «Был у тещи» и попал под статью

    Россиянам назвали сумму для изъятия имущества

    Зарубежный поп-певец с группой разбился на частном самолете

    Одной области Украины предрекли новую проблему вслед за блэкаутом

    Россиянам напомнили о приближающихся трехдневных выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok