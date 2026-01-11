Россиянин оправдался перед полицией словами «Был у тещи» и попал под статью

ГАИ: 2 тюменца оправдали пьянство за рулем визитом к теще и лишились автомобилей

В Тюменской области задержали двух водителей за вождение в нетрезвом виде. Свое пьяное состояние за рулем они оправдали одними и теми же словами — «Был у тещи» — рассказали в Telegram-канале Госавтоинспекции (ГАИ) региона.

«В селе Сычево Абатского округа инспекторы ДПС остановили 46-летнего мужчину за рулем "Лады Гранта". Проверка показала 1,37 мг алкоголя. Мужчина пояснил, что был в гостях у тещи, выпил бутылку водки и поехал домой», — говорится в сообщении. При этом в 2024 году тюменца уже лишали прав за пьяное вождение, так что его автомобиль конфисковали, а самому водителю грозит уголовная ответственность.