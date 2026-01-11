Россиянин отсудил у BMW 400 миллионов рублей

Житель Подмосковья отсудил у BMW 400 млн руб. из-за сломанного вентилятора

Житель Подмосковья смог отсудить у автоконцерна BMW более 400 миллионов рублей из-за сломанного вентилятора в его авто. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, российский предприниматель является владельцем модели X7 и обратился в суд из-за проблем с обдувом передних сидений. Изначально суд постановил начислять неустойку до замены детали, но в компании это решение оспорили и оно было отменено.

Мужчина не отчаялся и дошел до Верховного суда, где встали на его сторону и потребовали выплаты компенсации.

Уточняется, что машину он приобрел в 2021 году за 11 миллионов рублей. Автовладелец отмечает, что половину выплаты хочет пожертвовать на закупку дронов для бойцов Российской армии.

