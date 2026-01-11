Реклама

Спорт
13:39, 11 января 2026Спорт

Российский теннисист Медведев выиграл турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP 250 в Брисбене
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darren England / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Брисбене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале 29-летний Медведев в двух сетах победил американца Брендона Накашиму — 6:2, 7:6 (7:1). Соперники провели на корте 1 час 35 минут.

Титул в Брисбене стал для россиянина 22-м в карьере в одиночном разряде. Призовой фонд турнира составил 800 тысяч долларов.

Благодаря этой победе Медведев поднимется на 12-е место в рейтинге ATP. Всего за карьеру российский теннисист заработал почти 49 миллионов долларов призовых.

