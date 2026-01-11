Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 11 января 2026Россия

Российского чиновника уволят из-за скандального видео

Замглавы района на Кубани Антоненко уволили за угрозы и брань в адрес спасателей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Первого заместителя главы Калининского района Кубани Андрея Антоненко уволили за скандальное видео, на котором запечатлены его угрозы и брань в адрес сотрудников Спасательного отряда. Об этом сообщил его экс-начальник Виктор Кузьминов в Telegram-канале.

«Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — прокомментировал поведение чиновника глава района.

Решение об увольнении Антоненко вступит в силу 12 января.

На видео, которое получило распространение в интернете, человек, похожий на Антоненко, кричал на мужчину, предположительно, спасателя. Судя по виду чиновника, он мог находиться в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Хинштейн остался недоволен числом уволенных за взятки региональных чиновников. С апреля по октябрь 2025 года с должностей сняли девять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ноготочки жены Зеленского на фоне «дичайшего мегаэксперимента» с Киевом. Власти Украины уличили в нежелании заниматься проблемами

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Украина признала несостоятельность санкций ЕС против российского «Лукойла»

    Число сбитых под Красноармейском дронов «Баба-яга» раскрыли

    Стало известно о состоянии туристов с затонувшей лодки на Пхукете

    Российского чиновника уволят из-за скандального видео

    Лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете

    Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии

    В российском городе пассажира авто насмерть проткнуло металлическим ограждением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok