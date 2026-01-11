Российского чиновника уволят из-за скандального видео

Замглавы района на Кубани Антоненко уволили за угрозы и брань в адрес спасателей

Первого заместителя главы Калининского района Кубани Андрея Антоненко уволили за скандальное видео, на котором запечатлены его угрозы и брань в адрес сотрудников Спасательного отряда. Об этом сообщил его экс-начальник Виктор Кузьминов в Telegram-канале.

«Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — прокомментировал поведение чиновника глава района.

Решение об увольнении Антоненко вступит в силу 12 января.

На видео, которое получило распространение в интернете, человек, похожий на Антоненко, кричал на мужчину, предположительно, спасателя. Судя по виду чиновника, он мог находиться в нетрезвом состоянии.

