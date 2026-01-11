Трамп «закурил» сигару на фоне развевающегося флага Кубы

Трамп на фоне конфликта репостнул изображение, на котором курит кубинскую сигару

Президент США Дональд Трамп сделал необычную публикацию в своей соцсети Truth Social на фоне разгорающегося конфликта с Кубой. Глава Соединенных Штатов сделал репост сгенерированного искусственным интеллектом изображения, на котором он курит кубинскую сигару.

На фоне американского лидера при этом виднеется развевающийся флаг этой латиноамериканской страны. «Лучшие в мире кубинские сигары», — также гласит надпись на картинке.

Известно при этом, что сам Трамп не курит.

11 января Трамп сделал провокационное заявление в адрес Кубы. По его словам, страна долгие годы получала финансирование от Венесуэлы за услуги в сфере безопасности, однако теперь любые поступления средств прекратятся. Кубинский президент отреагировал на слова главы Америки, заявив, что та все 66 лет подвергает его страну нападениям, в связи с чем Куба готова защищаться до последнего.

