Sohu: Новый удар «Орешника» по Украине показал иллюзорность безопасности НАТО

Ракетный удар «Орешника» по Львовской области Украины ознаменовал новый этап специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Китайские журналисты отметили значение удара для НАТО и подрыва безопасности Западной Украины. По мнению аналитиков, после достижения ракет своих целей безопасность региона можно считать иллюзорной.

«Львов — это на сегодняшний день логистическое сердце ВСУ. Являясь воротами в Западную Украину, он является первой остановкой для западных поставок», — пишет издание.

Аналитики Sohu считают, что целью удара стали не только логистические объекты, но и важная инфраструктура, повреждение которой осложнит ситуацию в условии холодов.

Ранее стало известно, что баллистическая ракета «Орешник» была запущена по авиаремонтному заводу во Львове, а не по газохранилищу.