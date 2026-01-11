Реклама

Удар «Орешника» назвали переломным моментом для НАТО

Sohu: Новый удар «Орешника» по Украине показал иллюзорность безопасности НАТО
Андрей Шеньшаков
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ракетный удар «Орешника» по Львовской области Украины ознаменовал новый этап специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Китайские журналисты отметили значение удара для НАТО и подрыва безопасности Западной Украины. По мнению аналитиков, после достижения ракет своих целей безопасность региона можно считать иллюзорной.

«Львов — это на сегодняшний день логистическое сердце ВСУ. Являясь воротами в Западную Украину, он является первой остановкой для западных поставок», — пишет издание.

Аналитики Sohu считают, что целью удара стали не только логистические объекты, но и важная инфраструктура, повреждение которой осложнит ситуацию в условии холодов.

Ранее стало известно, что баллистическая ракета «Орешник» была запущена по авиаремонтному заводу во Львове, а не по газохранилищу.

